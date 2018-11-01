Орловец поссорился со своим 21-летним родственником и ткнул в него ножом
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде
Орловец поссорился со своим 21-летним родственником и ткнул в него ножомФото: Архив "КП"
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45-летний житель села Скворечье Орловской области, поссорившись со своим 21-летним родственником, ткнул его ножом. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
После опроса возможных свидетелей конфликта полицейским удалось задержать подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ.
Орловец свою причастность к преступлению подтвердил. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.