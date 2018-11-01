Орловские гонщики стали призерами Кубка России по ралли-рейдам

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-01T13:05:56+03:00

Они заняли четвертое место в «национальном» классе

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Финальные гонки Кубка России по ралли-рейдам прошли на днях в Иваново. В общем рейтинге четвертое призовое место заняли орловцы Сергей Ильинов и Роман Митин.

- Трасса гонки оказалась медленной и рельефной. Нагрузка на технику была очень высокая - много технических сходов. Шли на пределах возможностей своей Нивы, - рассказал штурман орловской команды Сергей Ильинов.

Как сообщает портал «Орел-спорт», в классе «национальный» орловские гонщики пришли к финишу вторыми. В зачете штурманов Сергей Ильинов стал третьим.

- Основные цели на этот год выполнили: вошли в четверку лучших в классе по году, протестировали новый автомобиль, получили новый опыт. Далее полная переборка Нивы, исправление детских болезней и подготовка к новому сезону Кубка России, - добавил Сергей.

Отметим, новый сезон Кубка России для гонщиков стартует уже в декабре.