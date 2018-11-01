По инициативе МЧС в Орле появится памятник пожарным и спасателям

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-01T12:14:14+03:00

Его установят за счет пожертвований

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По инициативе ГУ МЧС России по Орловской области совместно с Ветеранской организацией Главного управления и ВДПО Орловской области в Орле появится памятник пожарным и спасателям. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Памятник поставят возле пожарной части на улице Полесской. Его установку поддержали на профильном комитете по образованию культуре и социальной политике.

Все расходы по проектированию, изготовлению и установке памятника будут произведены за счет добровольных пожертвований.