По инициативе МЧС в Орле появится памятник пожарным и спасателям
Его установят за счет пожертвований
Фото с сайта горсовета
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По инициативе ГУ МЧС России по Орловской области совместно с Ветеранской организацией Главного управления и ВДПО Орловской области в Орле появится памятник пожарным и спасателям. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Памятник поставят возле пожарной части на улице Полесской. Его установку поддержали на профильном комитете по образованию культуре и социальной политике.
Все расходы по проектированию, изготовлению и установке памятника будут произведены за счет добровольных пожертвований.