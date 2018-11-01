2018-11-01T12:07:36+03:00
Общество

На Орловщине выберут лучшего народного дружинника

Конкурс стартует 1 февраля 2019 года
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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С 1 февраля в Орловской области стартует ежегодный региональный конкурс, который поможет определить лучшее общественное формирование правоохранительной направленности и лучшего народного дружинника. Участвовать в нем могут все ОФПН и народные дружинники, которые трудятся на территории региона.

Заявки принимает Управление по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области до 15 февраля 2019 года по адресу: площадь Ленина, д. 1.

Победителей и призеров определят не позже 30 календарных дней со дня окончания приема заявок. В каждой номинации по итогам конкурса вручат Почетные грамоты и Благодарности Губернатора.

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