2018-11-01T11:53:02+03:00
Общество

Орловцы пожаловались главе администрации на разбитые тротуары

Пешеходные дорожки, находящиеся в плачевном состоянии, должны отремонтировать в следующем году
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Администрации ОрлаФото: пресс-служба Администрации Орла
Изменить размер текста:

Орловцы пожаловались главе горадминистрации Александру Муромскому на разбитые тротуары. Пешеходные дорожки, находящиеся в плачевном состоянии, должны отремонтировать в следующем году.

Жалобы на неудовлетворительное состояние тротуаров продолжают поступать властям через официальные аккаунты в соцсетях. Так, горожане обратили внимание власть имущих на разбитый и выщербленный асфальт пешеходных дорожек по улице Зои Космодемьянской, ведущей к стадиону Ленина, и тротуару на Сурена-Шаумяна в районе дома №26.

- В 2018 году отремонтировать указанный участок дороги не удастся. Поручено включить объект в программу будущего года, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

«КП» следит за ситуацией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловец поссорился со своим 21-летним родственником и ткнул в него ножом
Орловские гонщики стали призерами Кубка России по ралли-рейдам
По инициативе МЧС в Орле появится памятник пожарным и спасателям
На Орловщине выберут лучшего народного дружинника
В Урицком районе орловские активисты добились опиловки деревьев вблизи линий электропередач
В Орле выбрали лучшую кормушку для птиц
Орловец насильно лишился своих полумиллионных сбережений, которыми он похвастался новому знакомому
В орловской глубинке добровольцы помогли тушить дачу
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
На время длинных праздничных выходных в Орле стражи порядка будут дежурить круглосуточно
Филармония приглашает орловцев на концерт по случаю Дня народного единства
Новая спортплощадка стоимостью полтора миллиона рублей появилась в переулке Артельный в Орле
В городе Ливны Орловской области водитель на «ВАЗе» сбил пешехода
На Орловщине образовалось 34 тонны отходов первого класса опасности
Восемь новых школ планируется построить в Орле
На улицу Гагарина возле школы № 26 в Орле вернут остановку
Спортсменка из Орла выиграла Чемпионат Мира по армрестлингу
Пьяный орловец ударил кулаком полицейского и попал под статью