Орловцы пожаловались главе администрации на разбитые тротуары

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-01T11:53:02+03:00

Пешеходные дорожки, находящиеся в плачевном состоянии, должны отремонтировать в следующем году

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Орловцы пожаловались главе горадминистрации Александру Муромскому на разбитые тротуары. Пешеходные дорожки, находящиеся в плачевном состоянии, должны отремонтировать в следующем году.

Жалобы на неудовлетворительное состояние тротуаров продолжают поступать властям через официальные аккаунты в соцсетях. Так, горожане обратили внимание власть имущих на разбитый и выщербленный асфальт пешеходных дорожек по улице Зои Космодемьянской, ведущей к стадиону Ленина, и тротуару на Сурена-Шаумяна в районе дома №26.

- В 2018 году отремонтировать указанный участок дороги не удастся. Поручено включить объект в программу будущего года, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

«КП» следит за ситуацией.