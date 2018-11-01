Орловцы пожаловались главе администрации на разбитые тротуары
Орловцы пожаловались главе горадминистрации Александру Муромскому на разбитые тротуары. Пешеходные дорожки, находящиеся в плачевном состоянии, должны отремонтировать в следующем году.
Жалобы на неудовлетворительное состояние тротуаров продолжают поступать властям через официальные аккаунты в соцсетях. Так, горожане обратили внимание власть имущих на разбитый и выщербленный асфальт пешеходных дорожек по улице Зои Космодемьянской, ведущей к стадиону Ленина, и тротуару на Сурена-Шаумяна в районе дома №26.
- В 2018 году отремонтировать указанный участок дороги не удастся. Поручено включить объект в программу будущего года, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
«КП» следит за ситуацией.