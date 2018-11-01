В Орле выбрали лучшую кормушку для птиц

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-01T11:45:33+03:00

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27 октября в орловском парке «Ботаника» состоялся детский конкурс на лучшую кормушку для птиц. Такое мероприятие по изготовлению кормушек в Орле проводится второй год подряд.

В конкурсе приняли участие дети всех возрастов и их родители. Изготовленные кормушки были самыми разнообразными, начиная от самых простых моделей и заканчивая самыми причудливыми по внешнему виду и форме. Для работ конкурсанты использовали все подручные материалы.

В завершении конкурса участники получили сладкие подарки и благодарности. Тройке победителей заслуженно вручили футбольные мячи и развивающие игры. Все кормушки взрослые вместе с детьми развесили в парке, засыпав в них корм для птиц.