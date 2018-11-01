2018-11-01T11:34:47+03:00
Происшествия

Орловец насильно лишился своих полумиллионных сбережений, которыми он похвастался новому знакомому

Мужчины распивали вместе спиртные напитки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец насильно лишился своих полумиллионных сбережений, которыми он похвастался новому знакомомуОрловец насильно лишился своих полумиллионных сбережений, которыми он похвастался новому знакомомуФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские раскрыли кражу полумиллиона рублей у местного жителя. 25-летний парень обратился к стражам порядка и рассказал, что поссорился на улице со случайным встречным. Он хотел сгладить конфликт и пригласил оппонента выпить, при этом похваставшись своей круглой суммой.

- В результате злоумышленник, который, как и потерпевший, находился в состоянии алкогольного опьянения, силой отобрал у последнего 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

По описанию внешности, полицейские установили личность подозреваемого в грабеже. Оказалось, деньги похитил неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 31-летний мужчина. На допросе он признал свою вину. Большую часть похищенной суммы вернули владельцу, остальное подозреваемый успел потратить.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Ведется следствие. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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