2018-11-01T11:14:03+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса

Банк УРАЛСИБ награжден дипломом за динамику роста кредитования малых и средних предприятий (МСП). Церемония награждения банков и финансовых организаций, работающих с МСП, состоялась в рамках II ежегодного форума «МСБ и финансовый сектор
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Кредитование, технологии, сервис», который прошел в Москве 24 октября 2018 года. Организаторами форума выступили деловой журнал «Банковское обозрение» и аналитическое агентство «БизнесДром».

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства. По итогам 2017 года, Банк занял 9 место в рейтинге банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, согласно исследованию рейтингового агентства Эксперт РА. Также, по данным исследования, Банк УРАЛСИБ занял 4-е место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных клиентам сегмента МСБ в 2017 году.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. В октябре текущего года Банк запустил новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн». С марта 2017 года функционирует образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса в режиме онлайн. А бизнес-плейс Банка УРАЛСИБ призван помочь предпринимателям эффективно развивать собственное дело. На площадке можно оставить заявку на онлайн-кассу, сайт для бизнеса, юридическую поддержку, подключить интернет-бухгалтерию и другие услуги.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

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