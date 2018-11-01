На время длинных праздничных выходных в Орле стражи порядка будут дежурить круглосуточно
Орел готов к проведению праздничных выходных по случаю Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба орловского горсовета.
Согласно последнему постановлению городской администрации, руководители городских предприятий, учреждений и организаций должны организовать круглосуточное дежурство. Охрану порядка на время проведения праздничных мероприятий будут также обеспечивать сотрудники полиции.
Кроме того, в Орле утвердил график круглосуточного взаимодействия чиновников и руководителей структурных подразделений с КУ «Единая диспетчерская служба». Организации поручено проверить систему оповещения для оперативного и своевременного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.