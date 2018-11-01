2018-11-01T11:13:35+03:00
Общество

На время длинных праздничных выходных в Орле стражи порядка будут дежурить круглосуточно

В случае возникновения ЧС оповещать об опасности будет «Единая диспетчерская служба»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
На время длинных праздничных выходных в Орле стражи порядка будут дежурить круглосуточноНа время длинных праздничных выходных в Орле стражи порядка будут дежурить круглосуточноФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орел готов к проведению праздничных выходных по случаю Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба орловского горсовета.

Согласно последнему постановлению городской администрации, руководители городских предприятий, учреждений и организаций должны организовать круглосуточное дежурство. Охрану порядка на время проведения праздничных мероприятий будут также обеспечивать сотрудники полиции.

Кроме того, в Орле утвердил график круглосуточного взаимодействия чиновников и руководителей структурных подразделений с КУ «Единая диспетчерская служба». Организации поручено проверить систему оповещения для оперативного и своевременного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловец поссорился со своим 21-летним родственником и ткнул в него ножом
Орловские гонщики стали призерами Кубка России по ралли-рейдам
По инициативе МЧС в Орле появится памятник пожарным и спасателям
На Орловщине выберут лучшего народного дружинника
В Урицком районе орловские активисты добились опиловки деревьев вблизи линий электропередач
Орловцы пожаловались главе администрации на разбитые тротуары
В Орле выбрали лучшую кормушку для птиц
Орловец насильно лишился своих полумиллионных сбережений, которыми он похвастался новому знакомому
В орловской глубинке добровольцы помогли тушить дачу
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Филармония приглашает орловцев на концерт по случаю Дня народного единства
Новая спортплощадка стоимостью полтора миллиона рублей появилась в переулке Артельный в Орле
В городе Ливны Орловской области водитель на «ВАЗе» сбил пешехода
На Орловщине образовалось 34 тонны отходов первого класса опасности
Восемь новых школ планируется построить в Орле
На улицу Гагарина возле школы № 26 в Орле вернут остановку
Спортсменка из Орла выиграла Чемпионат Мира по армрестлингу
Пьяный орловец ударил кулаком полицейского и попал под статью