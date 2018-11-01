2018-11-01T10:57:20+03:00
Общество

Новая спортплощадка стоимостью полтора миллиона рублей появилась в переулке Артельный в Орле

При ее строительстве были применены современные технологии и материалы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: орловский горсоветФото: орловский горсовет
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Многофункциональная спортивная площадка появилась в Орле в переулке Артельный. Ее площадь составила 100 квадратных метров общей стоимостьюоколо полутора миллионов рублей.

При строительстве площадки рабочие применили современные технологии и материалы: здесь уложено основание, сделано ограждение, постелено искусственное покрытие с ворсом.

Напомним, ранее здесь, в большом дворе, уже было установлено необходимое детское оборудование: качели, песочницы. Но, по словам местных жителей, для детей постарше никаких развлечений предусмотрено не было. Теперь здесь можно заниматься различными видами спорта.

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