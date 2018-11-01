2018-11-01T10:46:35+03:00
Происшествия

В городе Ливны Орловской области водитель на «ВАЗе» сбил пешехода

Мужчина получил травмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Накануне вечером, 31 октября, в городе Ливны Орловской области произошло ДТП. На улице Фрунзе водитель на «ВАЗ-21099» сбил пешехода. Отечественная легковушка двигалась со стороны улицы Баженова, в то время как мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.

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