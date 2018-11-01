В городе Ливны Орловской области водитель на «ВАЗе» сбил пешехода
Накануне вечером, 31 октября, в городе Ливны Орловской области произошло ДТП. На улице Фрунзе водитель на «ВАЗ-21099» сбил пешехода. Отечественная легковушка двигалась со стороны улицы Баженова, в то время как мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.
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