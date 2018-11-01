На Орловщине образовалось 34 тонны отходов первого класса опасности

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-01T10:34:46+03:00

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В Орловской области образовалось больше 34 тонн отходов первого класса опасности. В регионе эту группу отходов представляют ртутные лампы и термометры, такое количество их скопилось за год.

Проверку в этой области провела региональная Прокуратура. Установлено также, что отходов второго класса опасности – свинцовые аккумуляторы с электролитом, компьютерные аккумуляторы, отработанная серная аккумуляторная кислота, непригодные медно-жильные кабели – накопилось больше 137 тонн. При этом надзорным ведомством выявлены нарушения - ряд предприятия относится к хранению таких опасных отходов весьма халатно.

- Всего выявлено 132 нарушения при обращении с отходами первого и второго класса, внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

24 организации уже оборудовали места складирования отходов, заключены договоры на оказание услуг по их транспортировке и обезвреживанию, 7 организаций ликвидировали склады.