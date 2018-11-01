2018-11-01T10:34:46+03:00
Общество

На Орловщине образовалось 34 тонны отходов первого класса опасности

Некоторые организации региона халатно обращались с вредным для здоровья мусором
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области образовалось больше 34 тонн отходов первого класса опасности. В регионе эту группу отходов представляют ртутные лампы и термометры, такое количество их скопилось за год.

Проверку в этой области провела региональная Прокуратура. Установлено также, что отходов второго класса опасности – свинцовые аккумуляторы с электролитом, компьютерные аккумуляторы, отработанная серная аккумуляторная кислота, непригодные медно-жильные кабели – накопилось больше 137 тонн. При этом надзорным ведомством выявлены нарушения - ряд предприятия относится к хранению таких опасных отходов весьма халатно.

- Всего выявлено 132 нарушения при обращении с отходами первого и второго класса, внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

24 организации уже оборудовали места складирования отходов, заключены договоры на оказание услуг по их транспортировке и обезвреживанию, 7 организаций ликвидировали склады.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловец поссорился со своим 21-летним родственником и ткнул в него ножом
Орловские гонщики стали призерами Кубка России по ралли-рейдам
По инициативе МЧС в Орле появится памятник пожарным и спасателям
На Орловщине выберут лучшего народного дружинника
В Урицком районе орловские активисты добились опиловки деревьев вблизи линий электропередач
Орловцы пожаловались главе администрации на разбитые тротуары
В Орле выбрали лучшую кормушку для птиц
Орловец насильно лишился своих полумиллионных сбережений, которыми он похвастался новому знакомому
В орловской глубинке добровольцы помогли тушить дачу
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
На время длинных праздничных выходных в Орле стражи порядка будут дежурить круглосуточно
Филармония приглашает орловцев на концерт по случаю Дня народного единства
Новая спортплощадка стоимостью полтора миллиона рублей появилась в переулке Артельный в Орле
В городе Ливны Орловской области водитель на «ВАЗе» сбил пешехода
Восемь новых школ планируется построить в Орле
На улицу Гагарина возле школы № 26 в Орле вернут остановку
Спортсменка из Орла выиграла Чемпионат Мира по армрестлингу
Пьяный орловец ударил кулаком полицейского и попал под статью