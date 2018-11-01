2018-11-01T09:10:22+03:00
Происшествия

Пьяный орловец ударил кулаком полицейского и попал под статью

Расследованием дела занялся Следственный комитет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Пьяный орловец ударил кулаком полицейского и попал под статьюПьяный орловец ударил кулаком полицейского и попал под статьюФото: Архив "КП"
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33-летний житель города Мценска Орловской области подозревается в применении насилия к стражу порядка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ.

По данным следствия, в начале октября орловец, будучи пьяным, в одном из подъездов многоквартирного дома по улице Заводской не подчинился законным требованиям сотрудника полиции и в ответ ударил его кулаком по лицу.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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