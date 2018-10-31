СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-31T17:19:36+03:00

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Тысячи орловцев остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Две трубы прорвало сегодня, 31 октября, днем в Заводском районе города.

Информация о ЧП поступила спасателям в первой половине дня – трубы прорвало в Шпагатном переулке.

- Из-за происшествия без теплоснабжения остались несколько улиц Заводского района, в их числе Комсомольская, Ботанический и Карачевский переулки, а также сам Шпагатный переулок. Всего – 13 жилых домой с общей численностью населения около двух тысяч человек, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В зону отключения попали и два детских сада. По сообщению МЧС, Потенциально-опасных объектов и предприятий с непрерывным циклом производства на этом участке нет. Произведена замена труб. В настоящее время теплоснабжение восстановлено.