2018-10-31T13:35:46+03:00
Общество

75 тысяч орловцев сделали прививки от гриппа

Вакцинация стартовала в августе
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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75 тысяч орловцев сделали прививки от гриппа75 тысяч орловцев сделали прививки от гриппаФото: Архив "КП"
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На сегодняшний день в Орле прививки от гриппа сделали 75 тысяч человек. Об этом сообщаетрегиональное Управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за последние 10 лет заболеваемость снизилась более чем в 11 раз: в 2008 году зарегистрировано 630,1 случаев на 100 тыс. жителей города Орла, в 2017 году — 56,18 случаев на 100 тыс. человек. Также в прошлом году уровень госпитализации не превышал 3,5 %.

В текущем году планируется привить от гриппа более 45 % населения и не менее 75 % представителей групп риска. В нее входят дети, пенсионеры от 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, работники медицинских и образовательных учреждений, сферы обслуживания.

Напомним, вакцинация против гриппа в поликлиниках стартовала еще в августе. С сентября в городе появились передвижные пункты. Они работают по субботам рядом с ярмарками, в будни — на центральном рынке, около МФЦ и торгового центра «Атолл».

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