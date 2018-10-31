Подрядчики завершают благоустройство парков в Орле
В Орле подрядчики завершают благоустройство парковв рамках программы «Формирование современной городской среды».
Например, на «Дворянском гнезде» реставрируют ступени и ограждения. Кроме того, рабочие устанавливают архитектурные формы. Ремонт ротонды и балюстрады с видом на город уже закончен.
Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
В свою очередь, реставрация Комсомольского сквера продолжается. Здесь к митингу по случаю 100-летия комсомола в срок уложили новое плиточное покрытие. Оставшуюся работу, подсветку памятника Героям-комсомольцам, подрядчик планирует выполнить до 20 ноября.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в парке «Ботаника» рабочие устранили замечания, связанные с покрытием детской площадки. Уже сейчас объект готовится к сдаче. На территории парка идет уборка мусора.