2018-10-31T13:20:41+03:00
Общество

Подрядчики завершают благоустройство парков в Орле

Объекты уже готовят к сдаче
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Подрядчики завершают благоустройство парков в ОрлеПодрядчики завершают благоустройство парков в ОрлеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле подрядчики завершают благоустройство парковв рамках программы «Формирование современной городской среды».

Например, на «Дворянском гнезде» реставрируют ступени и ограждения. Кроме того, рабочие устанавливают архитектурные формы. Ремонт ротонды и балюстрады с видом на город уже закончен.

. Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

.Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

. Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

.Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

. Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

.Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В свою очередь, реставрация Комсомольского сквера продолжается. Здесь к митингу по случаю 100-летия комсомола в срок уложили новое плиточное покрытие. Оставшуюся работу, подсветку памятника Героям-комсомольцам, подрядчик планирует выполнить до 20 ноября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в парке «Ботаника» рабочие устранили замечания, связанные с покрытием детской площадки. Уже сейчас объект готовится к сдаче. На территории парка идет уборка мусора.

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