Подрядчики завершают благоустройство парков в Орле

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-31T13:20:41+03:00

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В Орле подрядчики завершают благоустройство парковв рамках программы «Формирование современной городской среды».

Например, на «Дворянском гнезде» реставрируют ступени и ограждения. Кроме того, рабочие устанавливают архитектурные формы. Ремонт ротонды и балюстрады с видом на город уже закончен.

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В свою очередь, реставрация Комсомольского сквера продолжается. Здесь к митингу по случаю 100-летия комсомола в срок уложили новое плиточное покрытие. Оставшуюся работу, подсветку памятника Героям-комсомольцам, подрядчик планирует выполнить до 20 ноября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в парке «Ботаника» рабочие устранили замечания, связанные с покрытием детской площадки. Уже сейчас объект готовится к сдаче. На территории парка идет уборка мусора.