Руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Орле расскажет о тонкостях работы добровольцев

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-31T11:56:03+03:00

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В субботу, 3 ноября, в Центре Своевременного искусства в рамках проекта «Свежая лекция» выступит Наталья Логвинова, руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Орле.

- На лекции с символичной темой «В поисках добра» я расскажу обо всех тонкостях работы добровольцев в сфере поиска пропавших людей. С собравшимися мы поговорим об особенностях организации деятельности поисковиков, специальной подготовке и других аспектах, которые нужно учитывать при подготовке к поиску, - рассказала Наталья.

Участие в лекции для всех желающих абсолютно бесплатное. Колличество участников ограничено. Запись доступна по ссылке: https://vk.com/topic-65102184_39021816.

Лекция начнется в 13 часов.

Адрес: Центр Своевременного искусства (типография «Труд», 4 этаж).