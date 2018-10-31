2018-10-31T11:56:03+03:00
Общество

Руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Орле расскажет о тонкостях работы добровольцев

Встреча пройдет в рамках «Свежей лекции» в Центре Своевременного искусства
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Орле расскажет о тонкостях работы добровольцевРуководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Орле расскажет о тонкостях работы добровольцев
Изменить размер текста:

В субботу, 3 ноября, в Центре Своевременного искусства в рамках проекта «Свежая лекция» выступит Наталья Логвинова, руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Орле.

- На лекции с символичной темой «В поисках добра» я расскажу обо всех тонкостях работы добровольцев в сфере поиска пропавших людей. С собравшимися мы поговорим об особенностях организации деятельности поисковиков, специальной подготовке и других аспектах, которые нужно учитывать при подготовке к поиску, - рассказала Наталья.

Участие в лекции для всех желающих абсолютно бесплатное. Колличество участников ограничено. Запись доступна по ссылке: https://vk.com/topic-65102184_39021816.

Лекция начнется в 13 часов.

Адрес: Центр Своевременного искусства (типография «Труд», 4 этаж).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Орловские водители побывали на тренинге от сотрудников ГИБДД
Документальная выставка о Тургеневых и Лутовиновых откроется в орловском архиве
В Орловской области из горящей квартиры спасли 19-летнего парня
К зимним праздникам Орел украсят в едином стиле
Добровольцы помогли тушить пожар в хозпостройке в орловской глубинке
Активисты ОНФ: в Орле на подходе к гимназии № 34 нет освещения
Активисты ОНФ: в Орле на подходе к гимназии № 34 нет освещения
На Орловщине «Форд» едва не задавил пешехода
Орловцев приглашают стать участниками Хоровода Единства
Около 4 тысяч орловцев заболели ОРВИ
Орловский спортсмен вернулся с Чемпионата мира по настольному теннису с серебряной медалью
В орловском музее Тургенева открылась новая экспозиция
За хранение «синтетики» орловцу грозит уголовное наказание
В Орле детский центр заплатит 50 тысяч рублей в качестве компенсации за травму ребенка
Орловцы почтили память жертв политических репрессий
В Орле пройдет финальный кастинг конкурса "Мисс Орел-2018"
Ремонт дороги на улице 1-ой Посадской в Орле затягивается
Обустройство парковки на улице 7-го Ноября в Орле временно приостановили
На новой выставке орловцам покажут связь Тургенева с малой родиной
Орловские власти рассмотрят вопрос оборудования пешеходных переходов вблизи школ
Орловец угнал у знакомого машину и угодил на ней в ДТП
Минувшей ночью орловские пожарные тушили блок гаражей
Зимой участки федеральных трасс в Орловской области будут чистить 76 машин
В нескольких домах в Орле до сих пор нет отопления
За сутки на дорогах Орловщины никто не пострадал
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования