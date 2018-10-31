2018-10-31T11:31:07+03:00
Звезды

Документальная выставка о Тургеневых и Лутовиновых откроется в орловском архиве

Экспонаты расскажут о предках писателя, их имениях и помещичьей жизни
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Документальная выставка о Тургеневых и Лутовиновых откроется в орловском архивеДокументальная выставка о Тургеневых и Лутовиновых откроется в орловском архиве
Изменить размер текста:

8 ноября врегиональном Государственном архиве откроется историческая выставка «Орловские дворяне Тургеневы и Лутовиновы на страницах архивных документов». Экспозиция будет посвящена 200-летнему юбилею со дня рождения писателя.

- На выставке будут широко представлены документы о предках писателя, их имениях и помещичьей жизни. Среди экспонатов выставки – метрические записи о рождении в 1787 году Варвары Лутовиновой и ее бракосочетании с поручиком гвардии Сергеем Тургеневым в 1816 году, а также протокол дворянского депутатского собрания о рассмотрении прошения отца Тургенева о внесении его с малолетними сыновьями Николаем, Иваном и Сергеем в дворянскую родословную книгу Орловской губернии в 1824 году, - сообщили работники архива.

Выставка продлится до 7 декабря.

Адрес: улица Лескова, 24.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Орле расскажет о тонкостях работы добровольцев
Орловские водители побывали на тренинге от сотрудников ГИБДД
В Орловской области из горящей квартиры спасли 19-летнего парня
К зимним праздникам Орел украсят в едином стиле
Добровольцы помогли тушить пожар в хозпостройке в орловской глубинке
Активисты ОНФ: в Орле на подходе к гимназии № 34 нет освещения
Активисты ОНФ: в Орле на подходе к гимназии № 34 нет освещения
На Орловщине «Форд» едва не задавил пешехода
Орловцев приглашают стать участниками Хоровода Единства
Около 4 тысяч орловцев заболели ОРВИ
Орловский спортсмен вернулся с Чемпионата мира по настольному теннису с серебряной медалью
В орловском музее Тургенева открылась новая экспозиция
За хранение «синтетики» орловцу грозит уголовное наказание
В Орле детский центр заплатит 50 тысяч рублей в качестве компенсации за травму ребенка
Орловцы почтили память жертв политических репрессий
В Орле пройдет финальный кастинг конкурса "Мисс Орел-2018"
Ремонт дороги на улице 1-ой Посадской в Орле затягивается
Обустройство парковки на улице 7-го Ноября в Орле временно приостановили
На новой выставке орловцам покажут связь Тургенева с малой родиной
Орловские власти рассмотрят вопрос оборудования пешеходных переходов вблизи школ
Орловец угнал у знакомого машину и угодил на ней в ДТП
Минувшей ночью орловские пожарные тушили блок гаражей
Зимой участки федеральных трасс в Орловской области будут чистить 76 машин
В нескольких домах в Орле до сих пор нет отопления
За сутки на дорогах Орловщины никто не пострадал
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования