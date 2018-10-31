Документальная выставка о Тургеневых и Лутовиновых откроется в орловском архиве

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-31T11:31:07+03:00

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8 ноября врегиональном Государственном архиве откроется историческая выставка «Орловские дворяне Тургеневы и Лутовиновы на страницах архивных документов». Экспозиция будет посвящена 200-летнему юбилею со дня рождения писателя.

- На выставке будут широко представлены документы о предках писателя, их имениях и помещичьей жизни. Среди экспонатов выставки – метрические записи о рождении в 1787 году Варвары Лутовиновой и ее бракосочетании с поручиком гвардии Сергеем Тургеневым в 1816 году, а также протокол дворянского депутатского собрания о рассмотрении прошения отца Тургенева о внесении его с малолетними сыновьями Николаем, Иваном и Сергеем в дворянскую родословную книгу Орловской губернии в 1824 году, - сообщили работники архива.

Выставка продлится до 7 декабря.

Адрес: улица Лескова, 24.