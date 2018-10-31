В Орловской области из горящей квартиры спасли 19-летнего парня

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-31T11:19:04+03:00

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ЧП произошло сегодня ранним утром, 31 октября, в поселке Техникумовском Глазуновского района. Там, в переулке Школьном, загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом.

К моменту прибытия пожарных, из квартиры на втором этаже шел густой дым. Была угроза распространения огня на смежные помещения. Сновные усилия огнеборцы направили на спасение и эвакуацию жильцов дома.

В ходе разведки в одной из квартир спасатели обнаружили 19-летнего парня. Из-за сильного задымления он не смог покинуть помещение. Пожарные надели на него спасательный капюшон, подключенный к дыхательному аппарату, и вывели молодого человека из горящего здания. Также они эвакуировали еще семерых жильцов.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире в помещении кухни выгорели предметы мебели на площади десять квадратных метров. Комнаты площадью 18 и 9 квадратных метров закопчены по всей площади с предметами мебели, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается.