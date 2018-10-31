К зимним праздникам Орел украсят в едином стиле
Власти поручили разработать предложения по подготовке города к Новому году
К зимним праздникам Орел украсят в едином стилеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
К предстоящим новогодним праздникам Орел украсят в едином стиле. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Чиновникам уже дали поручение разработать предложения по подготовке города к Новому году. Особое внимание им рекомендовали уделить плодотворной работе с хозяйствующими субъектами, которые располагаются на центральных улицах города. Речь идет о магазинах и крупных торговых центрах, местах общественного питания и предприятиях.
На основе собранных предложений будет разработана единая концепция украшения города к предстоящим праздникам.