СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-31T10:58:44+03:00

К зимним праздникам Орел украсят в едином стиле Фото: Архив "КП"

Власти поручили разработать предложения по подготовке города к Новому году

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К предстоящим новогодним праздникам Орел украсят в едином стиле. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Чиновникам уже дали поручение разработать предложения по подготовке города к Новому году. Особое внимание им рекомендовали уделить плодотворной работе с хозяйствующими субъектами, которые располагаются на центральных улицах города. Речь идет о магазинах и крупных торговых центрах, местах общественного питания и предприятиях.

На основе собранных предложений будет разработана единая концепция украшения города к предстоящим праздникам.