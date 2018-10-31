На Орловщине «Форд» едва не задавил пешехода
ДТП произошло вчера вечером, 30 октября, в городе Мценске Орловской области. Водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался по улице Тургенева от переулка Новосильский. В районе дома № 140 он наехал на пешехода.
- Мужчина переходил проезжую часть вне зоны действия нерегулируемого пешеходного перехода слева на право по ходу движения транспортного средства, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.
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