На Орловщине «Форд» едва не задавил пешехода

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-31T10:19:03+03:00

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ДТП произошло вчера вечером, 30 октября, в городе Мценске Орловской области. Водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался по улице Тургенева от переулка Новосильский. В районе дома № 140 он наехал на пешехода.

- Мужчина переходил проезжую часть вне зоны действия нерегулируемого пешеходного перехода слева на право по ходу движения транспортного средства, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.