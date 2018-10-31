2018-10-31T10:12:04+03:00
Общество

Орловцев приглашают стать участниками Хоровода Единства

Организаторы обещают: будет жарко и весело!
Наталья Меркулова
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Хоровод Единства - повод развеять осеннюю хандру и скуку!Хоровод Единства - повод развеять осеннюю хандру и скуку!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В воскресенье, 4 ноября в 12:00, Орел вновь присоединится к всероссийской акции «Хоровод Единства». Напомним, в ней ежегодно в День Народного Единства принимают участие более 100 городов России, объединяя людей разных культур, национальностей и мировоззрения в один большой дружный хоровод.

По мнению организаторов, это прекрасная возможность получить отличный заряд положительных эмоций, развеять осеннюю хандру и скуку. Ведь водить хоровод – это действительно не скучно: в настоящем хороводе очень много фигур и форм, а не только хождение по кругу.

- Друзья! Приглашаем всех в наш Хоровод! Прошлый год стал для нас стартом! Более 300 человек мы завели 4 ноября, более 700 человек на Масленицу! Ну что побьем рекорд?! – обращаются к орловцам организаторы в соцсетях.

КОГДА, ГДЕ?

Стать участником хоровода не сложно. Для этого приходите 4 ноября в 12:00 на площадь Ленина.

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