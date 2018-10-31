В орловском музее Тургенева открылась новая экспозиция
Во вторник, 30 октября, в музее Тургенева состоялось торжественное открытие новой экспозиции, посвященной великому писателю-орловцу.
В презентации выставки «Орел – мой родной город» приняли участие сотрудники мценского и орловского краеведческих музеев, областного архива, литераторы и ценители творчества Тургенева.
С новой экспозицией может познакомиться любой желающийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
По мнению организаторов, Орел незаслуженно забыт в биографии Тургенева.
- Мы давно хотим восстановить справедливость и доказать, что Орел для Тургенева это не только место рождения, но и город с которым он был связан долгие годы. Здесь жили многие его друзья, знакомые, прототипы литературных героев, здесь он занимался общественной деятельностью, - рассказала «КП» Лариса Дмитрюхина, заместитель директора Объединенного литературного музея Тургенева.
Орел для Тургенева это не только место рождения, но и город с которым он был связан долгие годыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Выставка поражает множеством уникальных экспонатов и атмосферой. Вместе с опытным экскурсоводом она для каждого сможет открыть совершенного нового Тургенева и неизвестные страницы истории города.