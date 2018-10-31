2018-10-31T10:00:03+03:00
Звезды

В орловском музее Тургенева открылась новая экспозиция

Ее посвятили связи писателя с родным городом
Наталья Меркулова
Поделиться:
По мнению организаторов, Орел незаслуженно забыт в биографии ТургеневаПо мнению организаторов, Орел незаслуженно забыт в биографии ТургеневаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Во вторник, 30 октября, в музее Тургенева состоялось торжественное открытие новой экспозиции, посвященной великому писателю-орловцу.

В презентации выставки «Орел – мой родной город» приняли участие сотрудники мценского и орловского краеведческих музеев, областного архива, литераторы и ценители творчества Тургенева.

С новой экспозицией может познакомиться любой желающий Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С новой экспозицией может познакомиться любой желающийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По мнению организаторов, Орел незаслуженно забыт в биографии Тургенева.

- Мы давно хотим восстановить справедливость и доказать, что Орел для Тургенева это не только место рождения, но и город с которым он был связан долгие годы. Здесь жили многие его друзья, знакомые, прототипы литературных героев, здесь он занимался общественной деятельностью, - рассказала «КП» Лариса Дмитрюхина, заместитель директора Объединенного литературного музея Тургенева.

Орел для Тургенева это не только место рождения, но и город с которым он был связан долгие годы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орел для Тургенева это не только место рождения, но и город с которым он был связан долгие годыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выставка поражает множеством уникальных экспонатов и атмосферой. Вместе с опытным экскурсоводом она для каждого сможет открыть совершенного нового Тургенева и неизвестные страницы истории города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Орле расскажет о тонкостях работы добровольцев
Орловские водители побывали на тренинге от сотрудников ГИБДД
Документальная выставка о Тургеневых и Лутовиновых откроется в орловском архиве
В Орловской области из горящей квартиры спасли 19-летнего парня
К зимним праздникам Орел украсят в едином стиле
Добровольцы помогли тушить пожар в хозпостройке в орловской глубинке
Активисты ОНФ: в Орле на подходе к гимназии № 34 нет освещения
Активисты ОНФ: в Орле на подходе к гимназии № 34 нет освещения
На Орловщине «Форд» едва не задавил пешехода
Орловцев приглашают стать участниками Хоровода Единства
Около 4 тысяч орловцев заболели ОРВИ
Орловский спортсмен вернулся с Чемпионата мира по настольному теннису с серебряной медалью
За хранение «синтетики» орловцу грозит уголовное наказание
В Орле детский центр заплатит 50 тысяч рублей в качестве компенсации за травму ребенка
Орловцы почтили память жертв политических репрессий
В Орле пройдет финальный кастинг конкурса "Мисс Орел-2018"
Ремонт дороги на улице 1-ой Посадской в Орле затягивается
Обустройство парковки на улице 7-го Ноября в Орле временно приостановили
На новой выставке орловцам покажут связь Тургенева с малой родиной
Орловские власти рассмотрят вопрос оборудования пешеходных переходов вблизи школ
Орловец угнал у знакомого машину и угодил на ней в ДТП
Минувшей ночью орловские пожарные тушили блок гаражей
Зимой участки федеральных трасс в Орловской области будут чистить 76 машин
В нескольких домах в Орле до сих пор нет отопления
За сутки на дорогах Орловщины никто не пострадал
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования