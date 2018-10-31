В орловском музее Тургенева открылась новая экспозиция

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-31T10:00:03+03:00

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Во вторник, 30 октября, в музее Тургенева состоялось торжественное открытие новой экспозиции, посвященной великому писателю-орловцу.

В презентации выставки «Орел – мой родной город» приняли участие сотрудники мценского и орловского краеведческих музеев, областного архива, литераторы и ценители творчества Тургенева.

С новой экспозицией может познакомиться любой желающийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По мнению организаторов, Орел незаслуженно забыт в биографии Тургенева.

- Мы давно хотим восстановить справедливость и доказать, что Орел для Тургенева это не только место рождения, но и город с которым он был связан долгие годы. Здесь жили многие его друзья, знакомые, прототипы литературных героев, здесь он занимался общественной деятельностью, - рассказала «КП» Лариса Дмитрюхина, заместитель директора Объединенного литературного музея Тургенева.

Орел для Тургенева это не только место рождения, но и город с которым он был связан долгие годыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выставка поражает множеством уникальных экспонатов и атмосферой. Вместе с опытным экскурсоводом она для каждого сможет открыть совершенного нового Тургенева и неизвестные страницы истории города.