СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-31T09:35:41+03:00

В Орле детский центр заплатит 50 тысяч рублей в качестве компенсации за травму ребенка Фото: Архив "КП"

Двухлетний мальчик опрокинул на себя чайник и получил ожоги второй степени

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В Орле детский центр «Монтессорики» заплатит 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родителям ребенка. Мальчик пострадал во время занятий. Решение об этом вынес Орловский областной суд.

ЧП произошло еще год назад, в ноябре. Во время чаепития 2-летний мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Малыш получил ожоги второй степени и был доставлен в больницу.

Сначала родители ребенка обратились в районный суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда. Суд в удовлетворении требований отказал. Родители с таким решением не согласились и обжаловали его в апелляционном порядке. Решение районного суда отменили.