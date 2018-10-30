В Орле пройдет финальный кастинг конкурса "Мисс Орел-2018"
Принять участие могут девушки от 16 до 24 лет
.
Изменить размер текста:
Вечером 31 октября в Ресторане Торжеств ТМК ГРИНН состоится Финальный кастинг на конкурс красоты и таланта «Мисс Орел-2018».
- Принять участие могут незамужние девушки, в возрасте от 16 до 24 лет, ростом от 170 см. Конкурс проводится при поддержке Национального конкурса красоты «Мисс Россия», - сообщила «КП» организатор Оксана Оздемир.
Участие в кастинге и конкурсе бесплатное.
31 октября в 18.00 Кромское шоссе, 4
Ресторан Торжеств ТМК ГРИНН
16+