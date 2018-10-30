В Орле пройдет финальный кастинг конкурса "Мисс Орел-2018"

СЕГОДНЯ 17:52 2018-10-30T17:52:19+03:00

Принять участие могут девушки от 16 до 24 лет

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Вечером 31 октября в Ресторане Торжеств ТМК ГРИНН состоится Финальный кастинг на конкурс красоты и таланта «Мисс Орел-2018».

- Принять участие могут незамужние девушки, в возрасте от 16 до 24 лет, ростом от 170 см. Конкурс проводится при поддержке Национального конкурса красоты «Мисс Россия», - сообщила «КП» организатор Оксана Оздемир.

Участие в кастинге и конкурсе бесплатное.

31 октября в 18.00 Кромское шоссе, 4

Ресторан Торжеств ТМК ГРИНН

16+