СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-30T15:57:58+03:00

Ремонт дороги на улице 1-ой Посадской в Орле затягивается Фото: Архив "КП"

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Дорожные работы в Орле продолжаются. Сейчас к сдаче представлена улица Кузнецова, которая была заявлена еще в рамках первого этапа ремонта УДС.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сданы улицы 2-я Пушкарная, Кромская, Железнодорожная и Максима Горького. Они готовы на 100 %.

Ремонт дорожного полотна на улице 1-ой Посадской затягивается. Он временно приостановлен из-за проведения аварийно-восстановительных работ газовиков. По прогнозу, бригада должна установить газо- и теплопровод до конца недели.

Продолжается капитальный ремонт на мосту «Дружба». Работы ведутся по графику. Уже завтра, 31 октября, ожидается прибытие кранов, которые будут заниматься демонтажем старых и установкой новых балок.