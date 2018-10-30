Ремонт дороги на улице 1-ой Посадской в Орле затягивается
Дорожные работы в Орле продолжаются. Сейчас к сдаче представлена улица Кузнецова, которая была заявлена еще в рамках первого этапа ремонта УДС.
Как сообщает пресс-служба мэрии, сданы улицы 2-я Пушкарная, Кромская, Железнодорожная и Максима Горького. Они готовы на 100 %.
Ремонт дорожного полотна на улице 1-ой Посадской затягивается. Он временно приостановлен из-за проведения аварийно-восстановительных работ газовиков. По прогнозу, бригада должна установить газо- и теплопровод до конца недели.
Продолжается капитальный ремонт на мосту «Дружба». Работы ведутся по графику. Уже завтра, 31 октября, ожидается прибытие кранов, которые будут заниматься демонтажем старых и установкой новых балок.