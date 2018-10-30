На новой выставке орловцам покажут связь Тургенева с малой родиной

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-30T13:43:24+03:00

Для экспозиции были собраны экспонаты из музеев со всего региона

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Сегодня, 30 октября, в орловском музее Ивана Тургенева состоится открытие выставки «Орёл - мой родной город», посвященной 200-летнему юбилею со дня рождения великого писателя. Ее цель – показать, как глубока связь орловца с его малой родиной, которая стала для него неиссякаемым источником вдохновения.

Для экспозиции были собраны экспонаты из музеев со всего региона. Их предоставили Мценский краеведческий музей, Орловский краеведческий музей, Государственный архив Орловской области и музей Тургенева.

На выставке каждый желающий сможет посмотреть на виды тургеневских мест Орла и Орловской губернии, увидеть предметы усадебного крестьянского быта 19 века, документы о пребывании семьи Тургеневых в Орле и Орловской губернии, о доме, в котором родился писатель, имущественных делах Тургеневых-Лутовиновых и многое другое.

Экспозицию можно посетить по адресу: улица Тургенева, 13.