Минувшей ночью орловские пожарные тушили блок гаражей
Сегодня ночью в Орле загорелся блок гаражей в ГСК «Энергетик-2». Сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы поступило около 3-х часов.
К моменту прибытия спасателей горели два смежных гаража. Была угроза распространения огня на соседние постройки.
- В результате пожара смежные боксы гаражей выгорели по всей площади – 85 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.
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