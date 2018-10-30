Минувшей ночью орловские пожарные тушили блок гаражей

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-30T12:57:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью в Орле загорелся блок гаражей в ГСК «Энергетик-2». Сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы поступило около 3-х часов.

К моменту прибытия спасателей горели два смежных гаража. Была угроза распространения огня на соседние постройки.

- В результате пожара смежные боксы гаражей выгорели по всей площади – 85 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.