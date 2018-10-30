Зимой участки федеральных трасс в Орловской области будут чистить 76 машин

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-30T12:49:48+03:00

Изменить размер текста: A A

ФКУ Упрдор Москва-Харьков закончило подготовку к содержанию дорожной сети в Орловской области на предстоящий зимний период. Об этом сообщает портал регионального Правительства. Всего зимой участки федеральных трасс на Орловщине будут чистить 76 дорожных машин.

Чтобы обеспечить бесперебойное движение зимой по федеральным дорогам, при их расчистке от снега и гололёда будет задействована дорожная техника, со спутниковой навигацией ГЛОНАСС.

В целом, для обработки дорог уже заготовлено более 34 тысяч тонн соляной смеси. К предстоящей зиме в регионе подготовлено 11 пескобаз. На участках трасс установлены метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия.