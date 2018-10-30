В Орле ЖЭУ оштрафовали за протекающую крышу многоэтажки

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-30T11:33:39+03:00

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В Орле управляющую компанию ЖЭУ №1 оштрафовали за протекающую крушу многоэтажки. Речь идет о доме №21 по улице 6-ой Орловской дивизии, жильцы которого пожаловались на проблему в жилинспекцию.

После жалоб была организована проверка.

- В ходе проверки выявлены нарушения: неудовлетворительное техническое состояние кровли дома по указанному адресу. При осмотре были обнаружены отслоения, многочисленные отверстия и трещины в кровельном покрытии, а также влажные следы протечек в квартире заявителей. Кроме того, жители дома на протяжении нескольких лет неоднократно обращались в управляющую организацию с требованием проведения ремонтных работ, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления жилинспекции Орловской области.

В итоге управляющую компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 25 тысяч рублей. Также выдано предписание: организация должна устранить нарушения.