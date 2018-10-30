2018-10-30T11:33:39+03:00
Общество

В Орле ЖЭУ оштрафовали за протекающую крышу многоэтажки

Речь идет о доме №21 по улице 6-ой Орловской дивизии
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: официальный сайт Правительства Орловской областиФото: официальный сайт Правительства Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле управляющую компанию ЖЭУ №1 оштрафовали за протекающую крушу многоэтажки. Речь идет о доме №21 по улице 6-ой Орловской дивизии, жильцы которого пожаловались на проблему в жилинспекцию.

После жалоб была организована проверка.

- В ходе проверки выявлены нарушения: неудовлетворительное техническое состояние кровли дома по указанному адресу. При осмотре были обнаружены отслоения, многочисленные отверстия и трещины в кровельном покрытии, а также влажные следы протечек в квартире заявителей. Кроме того, жители дома на протяжении нескольких лет неоднократно обращались в управляющую организацию с требованием проведения ремонтных работ, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления жилинспекции Орловской области.

В итоге управляющую компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 25 тысяч рублей. Также выдано предписание: организация должна устранить нарушения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки на дорогах Орловщины никто не пострадал
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
Сегодня днем на Орловщине пройдут дожди
Строевая подготовка и разборка-сборка автомата: что ждет орловцев на армейском конкурсе
В 2019-м году в парки и дворы Орловщины вложат 369 миллионов рублей
Орловские следователи и воспитанниками подшефной школы-интерната присоединились к акции «Живи, лес!»
В Орле концертную программу впервые представит оркестр "RockestraLive"
В Орловской области стартовал конкурс по правоведению для детей от 10 до 17 лет
За три дня в Орловской области спасатели достали из Оки 31 авиационную бомбу
30 октября орловцы почтут память жертв политических репрессий
На Наугорском шоссе в Орле сбили 15-летнего подростка
На орловской трассе опрокинулась автоледи на «Киа»
На выходных в Орле сгорел «ВАЗ»
В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки
Медаль «За отвагу» орловского красноармейца нашли в Украине
В Орле при пожаре в частном доме на улице Брянской погиб мужчина
Орловец удачно обчистил чужой автомобиль и обогатился на 200 тысяч рублей
Более полумиллиона заплатит орловец родственникам пешехода, погибшего в ДТП по его вине
Сотрудники ГИБДД напомнили орловцам о сезонных особенностях дорожного движения
Грядущая рабочая неделя в Орле будет дождливой и с заморозками
На Орловщине «Мерседес» влетел в припаркованную «Газель»