2018-10-30T08:20:52+03:00
Общество

Сегодня днем на Орловщине пройдут дожди

Местами будет налипать мокрый снег
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сегодня днем на Орловщине пройдут дождиСегодня днем на Орловщине пройдут дождиФото: Архив "КП"
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Сегодня в Орловской области ожидаются осадки. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на территории региона будет облачно с прояснениями.

Днем выпадут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Местами будет налипать мокрый снег, на дорогах гололедица. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от +3°С до +8°С.

ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает орловцев об осторожности при передвижении. При сильных порывах ветра нельзя находиться рядом с рекламными щитами, деревьями и оборванными проводами.

Водителям также необходимо соблюдать некоторые правила: держать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим. По возможности, нужно отказаться от поездок на личных автомобилях. В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, вблизи ветхих конструкций и рекламных щитов.

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