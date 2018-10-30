Строевая подготовка и разборка-сборка автомата: что ждет орловцев на армейском конкурсе
В Орле стартовал новый конкурс для молодых людей «В армии служить почетно!». Принять в нем участие могут студенты сузов, вузов и учреждений допобразования, представители общественных объединений и организаций в возрасте от 18 до 20 лет.
Как сообщает пресс-служба мэрии, патриотический конкурс будет состоять из 7-ми этапов: строевая подготовка без оружия и исполнение строевой песни, солдатский кросс, разборка-сборка автомата, одевание общевойскового защитного комплекта и противогаза, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок гири.
Заявки на участие принимаются до 2 ноября по адресу: улица Ленина, 15 (кабинет № 11) по телефону отдела молодежной политики: 8 (4862) 76-34-53 или на адрес электронной почты: mp57orla@yandex.ru.
Каждый участник при прохождении контрольно-пропускного пункта воинской части должен иметь при себе паспорт и медицинский доступ.