2018-10-30T07:52:51+03:00
Общество

Строевая подготовка и разборка-сборка автомата: что ждет орловцев на армейском конкурсе

Заявки на участие принимаются от претендентов в возрасте от 18 до 20 лет до 2 ноября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Строевая подготовка и разборка-сборка автомата: что ждет орловцев на армейском конкурсеСтроевая подготовка и разборка-сборка автомата: что ждет орловцев на армейском конкурсеФото: Архив "КП"
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В Орле стартовал новый конкурс для молодых людей «В армии служить почетно!». Принять в нем участие могут студенты сузов, вузов и учреждений допобразования, представители общественных объединений и организаций в возрасте от 18 до 20 лет.

Как сообщает пресс-служба мэрии, патриотический конкурс будет состоять из 7-ми этапов: строевая подготовка без оружия и исполнение строевой песни, солдатский кросс, разборка-сборка автомата, одевание общевойскового защитного комплекта и противогаза, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок гири.

Заявки на участие принимаются до 2 ноября по адресу: улица Ленина, 15 (кабинет № 11) по телефону отдела молодежной политики: 8 (4862) 76-34-53 или на адрес электронной почты: mp57orla@yandex.ru.

Каждый участник при прохождении контрольно-пропускного пункта воинской части должен иметь при себе паспорт и медицинский доступ.

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