В 2019-м году в парки и дворы Орловщины вложат 369 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-29T16:00:21+03:00

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В будущем, 2019-м, году в парки и дворы Орловщины вложат 369 миллионов рублей. Такую сумму планируется потратить на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды».

Тема обсуждалась на аппаратном совещании в обладминистрации 29 октября. Было отмечено, что объем федерального финансирования на вышеназванную цель увеличится в 2019-м на 83 миллиона. В общей сложности почти 370 миллионов планируется вложить в ремонт дворов, общественных территорий и мест массового отдыха. Речь ведется не только об областном центре, но и других населенных пунктах региона.

- Запланировано благоустроить 175 дворовых территории, с участием средств федеральной субсидии благоустройству подлежит 19 общественных территорий, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.