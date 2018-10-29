2018-10-29T16:00:21+03:00
Общество

В 2019-м году в парки и дворы Орловщины вложат 369 миллионов рублей

Такую сумму планируется потратить на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды»
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
Изменить размер текста:

В будущем, 2019-м, году в парки и дворы Орловщины вложат 369 миллионов рублей. Такую сумму планируется потратить на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды».

Тема обсуждалась на аппаратном совещании в обладминистрации 29 октября. Было отмечено, что объем федерального финансирования на вышеназванную цель увеличится в 2019-м на 83 миллиона. В общей сложности почти 370 миллионов планируется вложить в ремонт дворов, общественных территорий и мест массового отдыха. Речь ведется не только об областном центре, но и других населенных пунктах региона.

- Запланировано благоустроить 175 дворовых территории, с участием средств федеральной субсидии благоустройству подлежит 19 общественных территорий, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловские следователи и воспитанниками подшефной школы-интерната присоединились к акции «Живи, лес!»
В Орле концертную программу впервые представит оркестр "RockestraLive"
В Орловской области стартовал конкурс по правоведению для детей от 10 до 17 лет
За три дня в Орловской области спасатели достали из Оки 31 авиационную бомбу
30 октября орловцы почтут память жертв политических репрессий
На Наугорском шоссе в Орле сбили 15-летнего подростка
На орловской трассе опрокинулась автоледи на «Киа»
На выходных в Орле сгорел «ВАЗ»
В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки
Медаль «За отвагу» орловского красноармейца нашли в Украине
В Орле при пожаре в частном доме на улице Брянской погиб мужчина
Орловец удачно обчистил чужой автомобиль и обогатился на 200 тысяч рублей
Более полумиллиона заплатит орловец родственникам пешехода, погибшего в ДТП по его вине
Сотрудники ГИБДД напомнили орловцам о сезонных особенностях дорожного движения
Грядущая рабочая неделя в Орле будет дождливой и с заморозками
На Орловщине «Мерседес» влетел в припаркованную «Газель»