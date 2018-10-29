2018-10-29T13:21:17+03:00
Звезды

В Орле концертную программу впервые представит оркестр "RockestraLive"

Гостей ждут известные на весь мир рок-хиты в необычном исполнении
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

5 ноября в Орле симфонический оркестр «RockestraLive» впервые представит обширную концертную программу. Всем любителям качественной музыки – быть. Музыканты приезжают в наш город, чтобы наполнить зал драйвом и энергией рока, сочетающимися с торжественностью и возвышенностью симфонической музыки.

- В программе гостей ожидают взрывные Green Day, System of a Down и Korn, легендарные Red Hot Chili Peppers, Radiohead и Oasis, мелодичные Muse, Linkin Park, 30 Seconds To Mars. Не обошлось и без именитых групп современности, таких, например, как Imagine Dragons или Twenty One Pilots, - рассказали "КП" организаторы.

«RockestraLive» – это молодой и энергичный оркестр. Музыканты уже посетили множество городов России, где подарили своим зрителям эмоции, перенося слушателей на концерты мировых рок-гигантов.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

КОГДА, ГДЕ?

5 ноября, 18:00. Кромское шоссе, 4 "Конгресс-холл".

Билеты в кассах города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019-м году в парки и дворы Орловщины вложат 369 миллионов рублей
Орловские следователи и воспитанниками подшефной школы-интерната присоединились к акции «Живи, лес!»
В Орловской области стартовал конкурс по правоведению для детей от 10 до 17 лет
За три дня в Орловской области спасатели достали из Оки 31 авиационную бомбу
30 октября орловцы почтут память жертв политических репрессий
На Наугорском шоссе в Орле сбили 15-летнего подростка
На орловской трассе опрокинулась автоледи на «Киа»
На выходных в Орле сгорел «ВАЗ»
В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки
Медаль «За отвагу» орловского красноармейца нашли в Украине
В Орле при пожаре в частном доме на улице Брянской погиб мужчина
Орловец удачно обчистил чужой автомобиль и обогатился на 200 тысяч рублей
Более полумиллиона заплатит орловец родственникам пешехода, погибшего в ДТП по его вине
Сотрудники ГИБДД напомнили орловцам о сезонных особенностях дорожного движения
Грядущая рабочая неделя в Орле будет дождливой и с заморозками
На Орловщине «Мерседес» влетел в припаркованную «Газель»