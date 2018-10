В Орле концертную программу впервые представит оркестр "RockestraLive"

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-29T13:21:17+03:00

5 ноября в Орле симфонический оркестр «RockestraLive» впервые представит обширную концертную программу. Всем любителям качественной музыки – быть. Музыканты приезжают в наш город, чтобы наполнить зал драйвом и энергией рока, сочетающимися с торжественностью и возвышенностью симфонической музыки.

- В программе гостей ожидают взрывные Green Day, System of a Down и Korn, легендарные Red Hot Chili Peppers, Radiohead и Oasis, мелодичные Muse, Linkin Park, 30 Seconds To Mars. Не обошлось и без именитых групп современности, таких, например, как Imagine Dragons или Twenty One Pilots, - рассказали "КП" организаторы.

«RockestraLive» – это молодой и энергичный оркестр. Музыканты уже посетили множество городов России, где подарили своим зрителям эмоции, перенося слушателей на концерты мировых рок-гигантов.

Фото: предоставлено организаторами

КОГДА, ГДЕ?

5 ноября, 18:00. Кромское шоссе, 4 "Конгресс-холл".

Билеты в кассах города.