СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-29T12:58:32+03:00

В Орловской области стартовал конкурс по правоведению для детей от 10 до 17 лет Фото: Архив "КП"

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В Орловской области стартовал отборочный этап конкурса «Юный правовед» для детей от 10 до 17 лет. Его проводит орловская прокуратура с целью выявить участников с исключительными способностями в области правоохранительной и правозащитной деятельности. Лучших из лучших поощрят путевкой на тематическую смену в лагерь «Артек».

Для участия в конкурсе родитель регистрирует своего ребенка в системе АИС «Путевка» на сайте www.артек.дети, подтверждая тем самым согласие на сбор, хранение и использование персональных данных и работ школьника. В отборе могут участвовать дети, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет включительно, имеющие группы здоровья: 1-2-3, представившие в кадровое подразделение прокуратуры Орловской области необходимые для участия в конкурсе документы в установленные сроки.

В личном кабинете на сайте www.артек.дети ребенок заполняет свой профиль, добавляет достижения за последние 3 года и подает заявку на путевку.

Как сообщили в ведомстве, для участия необходимы копии свидетельства о рождении ребенка или паспорта, заявка-анкета, эссе на тему «Твори закон на благо общества», копии грамот, дипломов, удостоверений, сертификатов и других достижений, характеристика с места учебы с подписью руководителя образовательной организации и печатью, справка о группе здоровья, согласие родителей на использование персональных данных ребенка, 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3x4 сантиметра.

Заявки принимаются прокуратурой области по адресу: Орел, улица Красноармейская, 17 А. Дедлайн - 30 ноября. Итоги первого отборочного этапа станут известны 7 декабря.