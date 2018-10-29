За три дня в Орловской области спасатели достали из Оки 31 авиационную бомбу

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-29T12:07:05+03:00

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В Орловской области специалисты отряда «Лидер» МЧС России закончили поиск взрывоопасных предметов в реке Оке. За три дня около деревни Гуторово Мценского района из акватории спасателям удалось обезвредить 31 авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

- В период с 24 по 26 октября личным составом отряда был обследован участок дна реки Оки площадью 450 квадратных метров. Водолазами было совершено 24 спуска под воду, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, отряд центра «Лидер» был направлен в Орловскую область по причине отсутствия здесь специализированных подразделений по поиску и обезвреживанию боеприпасов, находящихся под водой. В составе отряда приехало семь человек, которые занимаются проведением аварийно-спасательных работ особой сложности.

По завершению работ, сотрудников Центра поблагодарили за безупречную и эффективную службу и вручили им благодарности Губернатора Орловской области за обеспечение безопасности на территории региона.