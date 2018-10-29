На Наугорском шоссе в Орле сбили 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-29T11:34:27+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП на Наугорском шоссе в Орле с участием несовершеннолетнего пешехода произошло в воскресенье, 28 октября. Водитель автомобиля «Сеат Инка» двигался со стороны улицы Картукова в направлении улицы Цветаева и в районе дома № 52 по Наугорскому шоссе сбил 15-летнего мальчика. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода на регулируемом перекрестке.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в БУЗ Орловской области НКМЦ имени Круглой. После осмотра отпущен, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.