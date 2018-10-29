На выходных в Орле сгорел «ВАЗ»

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-29T10:39:15+03:00

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Автомобиль «ВАЗ-2101» загорелся в Орле в воскресенье вечером, 28 октября. ЧП произошло около лесопарка «Андриабуж». К моменту прибытия пожарных машина горела по всей площади.

- В результате ЧП огонь поразил салон автомобиля на площади два квадратных метра. Моторный отсек от термического воздействия поврежден на площади 0,5 квадратного метра, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 25 раз, из них 11 выездов – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.