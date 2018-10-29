2018-10-29T10:29:30+03:00
Общество

В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки

Теперь возможно отправлять в качестве денежной «открытки» собственное фото или видео
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

- Подарок, сделанный своими руками, всегда вызывает много эмоций и надолго запоминается, - полагает руководитель дивизиона «Цифровая платформа» ПАО Сбербанк Святослав Островский. - Так же и в цифровой среде — уникальное фото или видеоролик, созданный непосредственно для получателя, превратит обычный денежный перевод в душевное пожелание или просто поднимет настроение. Поэтому мы дополнили готовые «Открытки» в «Диалогах» в Сбербанк Онлайн возможностью записать свое поздравление.

Новая возможность появилась на базе денежных «Открыток», запущенных в разделе «Диалоги» приложения Сбербанк Онлайн 1 октября 2018 года. На момент запуска, совершая денежный перевод, пользователь мог выбрать открытку из 50 готовых вариантов (c популярными исполнителями 90-х, героями мультфильмов и т. д.). Теперь же фото или видео для открытки можно записать самому в приложении или выбрать фото из галереи смартфона.

До конца 2018 года эта функция станет доступна и владельцам Android-устройств.

реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле концертную программу впервые представит оркестр "RockestraLive"
В Орловской области стартовал конкурс по правоведению для детей от 10 до 17 лет
За три дня в Орловской области спасатели достали из Оки 31 авиационную бомбу
30 октября орловцы почтут память жертв политических репрессий
На Наугорском шоссе в Орле сбили 15-летнего подростка
На орловской трассе опрокинулась автоледи на «Киа»
На выходных в Орле сгорел «ВАЗ»
Медаль «За отвагу» орловского красноармейца нашли в Украине
В Орле при пожаре в частном доме на улице Брянской погиб мужчина
Орловец удачно обчистил чужой автомобиль и обогатился на 200 тысяч рублей
Более полумиллиона заплатит орловец родственникам пешехода, погибшего в ДТП по его вине
Сотрудники ГИБДД напомнили орловцам о сезонных особенностях дорожного движения
Грядущая рабочая неделя в Орле будет дождливой и с заморозками
На Орловщине «Мерседес» влетел в припаркованную «Газель»