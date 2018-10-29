Медаль «За отвагу» орловского красноармейца нашли в Украине

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-29T10:19:00+03:00

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Жительница села Студеники Переяслав-Хмельницкого района Киевской области при проведении полевых работ обнаружила на своем приусадебном участке медаль «За отвагу». С просьбой найти родственников бойца и передать им награду Всеукраинская общественная организация «Союз «Народная Память», специализирующаяся на поиске погибших бойцов, направила обращение в адрес Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Чтобы установить владельца медали, были подняты архивные документы. Оказалась, награда принадлежит красноармейцу Ивану Шеметову 1924 года рождения. Он является уроженцем села Парахино Ливенского района Орловской области.

Медаль «За отвагу» передадут сыну бойца на торжественной церемонии 31 октября в полдень в администрации Ливенского района. В ней примут участие ветераны, а также представители поисковых объединений и военно-патриотических клубов.