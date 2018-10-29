2018-10-29T10:02:53+03:00
Происшествия

В Орле при пожаре в частном доме на улице Брянской погиб мужчина

Причину возгорания предстоит установить специалистам
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле при пожаре в частном доме на улице Брянской погиб мужчинаВ Орле при пожаре в частном доме на улице Брянской погиб мужчинаФото: Архив "КП"
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ЧП произошло в Орле в воскресенье вечером, 28 октября. На улице Брянской загорелся жилой дом на двух хозяев. К моменту прибытия спасателей частично горела крыша, огонь полыхал в одной из квартир. Была угроза распространения пожара на смежную квартиру.

В результате возгорания в квартире сгорели две комнаты с мебелью на площади 24 квадратных метра, остальные помещения закопчены по всей площади. Огонь повредил обрешетку кровли на площади 10 квадратных метров. Смежная квартира огнем не повреждена, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

При пожаре в квартире погиб мужчина. Его тело обнаружили после тушения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 25 раз, из них 11 выездов – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.

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