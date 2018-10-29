Орловец удачно обчистил чужой автомобиль и обогатился на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-29T09:54:26+03:00

Орловец удачно обчистил чужой автомобиль на 200 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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64-летний житель деревни Ольховец Залегощенского района из-за парковки автомобиля на территории сельскохозяйственной организации лишился своих кровных денег. Его машину марки «Шкода» обчистили ночью, разбив боковое стекло.

Мужчина хранил свои сбережения в барсетке в бардачке иномарки. Всего из машины пропало 211 тысяч рублей.

Установить подозреваемого в краже полицейским удалось почти сразу. В поле зрения правоохранителей попал 36-летний житель Покровского района. Он признался в преступлении и рассказал, что спрятал похищенные деньги в лесу, а барсетку выбросил.

- По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, следственным подразделением ОМВД России по Залегощенскому району возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.