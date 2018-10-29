Более полумиллиона заплатит орловец родственникам пешехода, погибшего в ДТП по его вине
Железнодорожный районный суд Орла рассмотрел дело о взыскании с местного жителя компенсации морального вреда, который он причинил дорожно-транспортным происшествием. Оно произошло еще 8 лет назад, в 2010 году. Орловец, будучи за рулем, наехал на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
- В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Однако год назад оно было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Близкие родственники погибшего, мать и брат, обратились в суд, чтобы взыскать с мужчины компенсацию морального вреда, причиненного гибелью их родного человека по 500000 рублей каждому родственнику, - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
Суд удовлетворил иск частично. По его решению, водитель заплатит матери погибшего 500000 рублей, брату -150 000 рублей. Во внимание суд принимал характер и степень причиненных страданий, а также финансовое положение ответчиков.
Пока решение не вступило в законную силу.