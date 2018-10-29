2018-10-29T09:38:15+03:00
Происшествия

Более полумиллиона заплатит орловец родственникам пешехода, погибшего в ДТП по его вине

Пока решение суда не вступило в законную силу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Более полумиллиона заплатит орловец родственникам пешехода, погибшего в ДТП по его винеБолее полумиллиона заплатит орловец родственникам пешехода, погибшего в ДТП по его винеФото: Архив "КП"
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Железнодорожный районный суд Орла рассмотрел дело о взыскании с местного жителя компенсации морального вреда, который он причинил дорожно-транспортным происшествием. Оно произошло еще 8 лет назад, в 2010 году. Орловец, будучи за рулем, наехал на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

- В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Однако год назад оно было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Близкие родственники погибшего, мать и брат, обратились в суд, чтобы взыскать с мужчины компенсацию морального вреда, причиненного гибелью их родного человека по 500000 рублей каждому родственнику, - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Суд удовлетворил иск частично. По его решению, водитель заплатит матери погибшего 500000 рублей, брату -150 000 рублей. Во внимание суд принимал характер и степень причиненных страданий, а также финансовое положение ответчиков.

Пока решение не вступило в законную силу.

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