2018-10-28T11:53:51+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД напомнили орловцам о сезонных особенностях дорожного движения

Так, "переобуть" автомобиль стоит уже когда температура не превышает +7 градусов
Ольга СУПОНЕВА
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Первые заморозки обернулись для орловских автомобилистов "днем жестянщика"Первые заморозки обернулись для орловских автомобилистов "днем жестянщика"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сотрудники орловской Госавтоинспекции напомнили автолюбителям о сезонных особенностях дорожного движения. Так, "переобуть" автомиль стоит уже когда температура не превышает +7 градусов.

Также дорожные полицейские призывают водителям обращать внимание на то, что в осенне-зимний период на улице рано темнеет и ухудшается видимость.

- Водителям настоятельно рекомендуется придерживаться такой скорости, которая не превышает установленных ограничений и позволяет вовремя затормозить в случае появления на дороге пешехода или препятствия. При осуществлении маневрирования необходимо снижать скорость и быть предельно внимательным, - поделились в региональном УГИБДД.

Что касается первых заморозков, то "день жестянщика" случившийся в Орле в пятницу, 26 октября, наглядно продемонстрировал важность своевременной смены летних шин на зимнюю. Полицейские призывают водителей изменить и стиль вождения с первыми заморозками.

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