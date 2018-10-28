Грядущая рабочая неделя в Орле будет дождливой и с заморозками

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-28T11:38:46+03:00

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Грядущая рабочая неделя будет в Орле будет дождливой и с заморозками. По прогнозам синоптиков, возможен кратковременный снег.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник, 29 октября, будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха поднимется от +2 до +8 градусов, ветер восточный, 6 м/с.

Во вторник, 30 числа, столбики термометров опустятся еще ниже: они покажут от 0 градусов до +5. Облачно, ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем, ветер сохранит направление и скорость.

В среду, в последний день октября, метеорологи прогнозируют мороз: до -1 ниже в ночные часы. Днем воздух разогреется до +7 градусов, облачность переменная, возможен снег с дождем. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В четверг, 1 ноября, термометры покажут от 0 до +8 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь, ветер южный, 4 м/с.

В пятницу, 2 ноября, чуть теплее: от +1 до +9. Облачность, также, переменная, небольшой дождь и юго-западный ветер со скоростью до 3 м/с.