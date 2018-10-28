2018-10-28T11:38:46+03:00
Общество

Грядущая рабочая неделя в Орле будет дождливой и с заморозками

По прогнозам синоптиков, возможен кратковременный снег
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Грядущая рабочая неделя будет в Орле будет дождливой и с заморозками. По прогнозам синоптиков, возможен кратковременный снег.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник, 29 октября, будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха поднимется от +2 до +8 градусов, ветер восточный, 6 м/с.

Во вторник, 30 числа, столбики термометров опустятся еще ниже: они покажут от 0 градусов до +5. Облачно, ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем, ветер сохранит направление и скорость.

В среду, в последний день октября, метеорологи прогнозируют мороз: до -1 ниже в ночные часы. Днем воздух разогреется до +7 градусов, облачность переменная, возможен снег с дождем. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В четверг, 1 ноября, термометры покажут от 0 до +8 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь, ветер южный, 4 м/с.

В пятницу, 2 ноября, чуть теплее: от +1 до +9. Облачность, также, переменная, небольшой дождь и юго-западный ветер со скоростью до 3 м/с.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники ГИБДД напомнили орловцам о сезонных особенностях дорожного движения
На Орловщине «Мерседес» влетел в припаркованную «Газель»
На трассе под Орлом пьяный водитель на «ВАЗе» врезался в дорожный знак и опрокинулся
В Орловской области перезахоронили останки 87 солдат Красной Армии
За мошенничество в получении соцвыплат орловчанке грозят 180 часов обязательных работ
На Орловщине запретили шуметь днем с 13 до 15 часов
Орловских агрономов поздравили с профессиональным праздником
В 2019 году прожиточный минимум орловского пенсионера составит 8730 рублей
Орловские школьники научились делать светоотражающие фликеры
В Орле в суд передано дело о столкновении автобуса с поездом
Полсотни орловцев поймали на разжигании костров в запрещенных местах
С начала года в транспорте, попавшем в аварию в Орле, пострадало 15 детей
Разрешение на использование неба над Орлом будет выдавать администрация
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
В Орле состоится междугородний турнир по дзюдо
В Орле работают мобильные прививочные бригады
В орловской глубинке в пожаре погиб мужчина
В Орле «Газель» сбила подростка на «зебре»
В Орле гости из другого региона сбывали героин
Под Орлом двое молодых людей ограбили магазин
Новая "Литературная аллея" появилась в Орле
Первый осенний гололед обернулся для Орла пробками