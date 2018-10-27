На Орловщине «Мерседес» влетел в припаркованную «Газель»
Пострадал один человек
На Орловщине «Мерседес» влетел в припаркованную «Газель»Фото: Архив "КП"
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Авария на автодороге М-2 «Крым» произошла вчера утром, 26 октября. 27-летний водитель иномарки «Мерседес» в районе 205 километра трассы въехал в припаркованную на обочине «Газель».
В результате ДТП пострадал 28-летний пассажир автомобиля «ГАЗ», который после оказания медицинской помощи был отправлен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.
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