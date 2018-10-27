СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-27T17:10:32+03:00

На Орловщине «Мерседес» влетел в припаркованную «Газель» Фото: Архив "КП"

Пострадал один человек

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Авария на автодороге М-2 «Крым» произошла вчера утром, 26 октября. 27-летний водитель иномарки «Мерседес» в районе 205 километра трассы въехал в припаркованную на обочине «Газель».

В результате ДТП пострадал 28-летний пассажир автомобиля «ГАЗ», который после оказания медицинской помощи был отправлен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.