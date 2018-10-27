2018-10-27T11:59:57+03:00
Общество

В Орловской области перезахоронили останки 87 солдат Красной Армии

Павших бойцов нашли в этом году в ходе «Вахты Памяти»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В Орловской области перезахоронили останки 87 солдат Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония состоялась в четверг, 25 октября, в деревне Высокое Мценского района.

Останки павших бойцов в этом году нашли в ходе «Вахты Памяти» члены общественной организации «Отечество». В основном все они были обнаружены на территории Высокинского поселения.

По словам руководителя объединения «Отечество», Александра Чепурнова, работы по поиску красноармейцев будут продолжены и в следующем году. На этом месте шли кровопролитные бои. Много солдат до сих пор покоятся в земле.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, обряд погребения останков бойцов по православной традиции совершил протоирей Свято-Троицкого храма Сергий Микунов. Память погибших почтили минутой молчания. Участники церемонии возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, Вечному огню и мемориалу.

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