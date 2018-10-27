В Орловской области перезахоронили останки 87 солдат Красной Армии
В Орловской области перезахоронили останки 87 солдат Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония состоялась в четверг, 25 октября, в деревне Высокое Мценского района.
Останки павших бойцов в этом году нашли в ходе «Вахты Памяти» члены общественной организации «Отечество». В основном все они были обнаружены на территории Высокинского поселения.
По словам руководителя объединения «Отечество», Александра Чепурнова, работы по поиску красноармейцев будут продолжены и в следующем году. На этом месте шли кровопролитные бои. Много солдат до сих пор покоятся в земле.
Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, обряд погребения останков бойцов по православной традиции совершил протоирей Свято-Троицкого храма Сергий Микунов. Память погибших почтили минутой молчания. Участники церемонии возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, Вечному огню и мемориалу.