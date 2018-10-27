2018-10-27T11:14:37+03:00
Происшествия

За мошенничество в получении соцвыплат орловчанке грозят 180 часов обязательных работ

Женщина получала Чернобыльское пособие, хотя фактически проживала вне территории с льготным статусом
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За мошенничество в получении соцвыплат орловчанке грозят 180 часов обязательных работЗа мошенничество в получении соцвыплат орловчанке грозят 180 часов обязательных работФото: Архив "КП"
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Орловчанка попала под уголовную ответственность за получение Чернобыльского пособия. Женщина была зарегистрирована вдеревне Смоленское Новодеревеньковского района. Этот населенный пункт относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но фактически орловчанка проживала по другому адресу.

- Женщина незаконно получила денежные выплаты на себя и своих несовершеннолетних детей в общей сумме более 42,5 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Орловской области.

Принимая во внимание наличие у орловчанки малолетних детей и раскаяние в содеянном, суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, женщине предстоит вернуть государству сумму причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.

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