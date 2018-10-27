За мошенничество в получении соцвыплат орловчанке грозят 180 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-27T11:14:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловчанка попала под уголовную ответственность за получение Чернобыльского пособия. Женщина была зарегистрирована вдеревне Смоленское Новодеревеньковского района. Этот населенный пункт относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но фактически орловчанка проживала по другому адресу.

- Женщина незаконно получила денежные выплаты на себя и своих несовершеннолетних детей в общей сумме более 42,5 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Орловской области.

Принимая во внимание наличие у орловчанки малолетних детей и раскаяние в содеянном, суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, женщине предстоит вернуть государству сумму причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.