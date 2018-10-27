На Орловщине запретили шуметь днем с 13 до 15 часов
Ограничение не распространяется на проведение аварийных, спасательных и неотложных работ
На Орловщине запретили шуметь днем с 13 до 15 часовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине запретили шуметь днем с 13 до 15 часов. За нарушение тишины и покоя граждан будет установлена административная ответственность. Об этом сообщает портал Правительства Орловской области.
Такое решение поддержали региональные парламентарии после масштабных обсуждений с привлечением общественности.
Ограничения не будут распространяться на проведение аварийных и спасательных работ. Кроме того, это также касается и неотложных работ, которые связаны с обеспечением безопасности граждан, и проведения праздничных мероприятий, организованных органами власти.