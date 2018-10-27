2018-10-27T11:04:09+03:00
Общество

На Орловщине запретили шуметь днем с 13 до 15 часов

Ограничение не распространяется на проведение аварийных, спасательных и неотложных работ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине запретили шуметь днем с 13 до 15 часовНа Орловщине запретили шуметь днем с 13 до 15 часовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине запретили шуметь днем с 13 до 15 часов. За нарушение тишины и покоя граждан будет установлена административная ответственность. Об этом сообщает портал Правительства Орловской области.

Такое решение поддержали региональные парламентарии после масштабных обсуждений с привлечением общественности.

Ограничения не будут распространяться на проведение аварийных и спасательных работ. Кроме того, это также касается и неотложных работ, которые связаны с обеспечением безопасности граждан, и проведения праздничных мероприятий, организованных органами власти.

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