Орловских агрономов поздравили с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-27T10:58:14+03:00

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По случаю Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Орле в конгресс-холле ТМК «ГРИНН» состоялось торжественное мероприятие. Оно прошло вчера, 25 октября.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, работники и ветераны сельскохозяйственной отрасли были удостоены государственных наград. Их поощрили благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ, почетными грамотами Госдумы Федерального Собрания РФ, наградами Губернатора Орловской области, Орловского Облсовета и регионального Департамента сельского хозяйства.

Кроме того, в торжественной обстановке фермер из Урицкого района Вячеслав Сорокин получил ключи от нового современного трактора «Россельмаш». Мужчина уже который год трудится в отрасли растениеводства и продолжает семейное дело.

Фото с сайта облправительства

Торжество завершилось праздничным концертом.